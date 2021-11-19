Тегеран, , 06:55 — REGNUM 18 ноября глава иранской делегации на международной торговой выставке в пакистанском Карачи заявил, что участие иранских бизнесменов и торговцев в мероприятии является возможностью для расширения промышленного и технического сотрудничества между двумя соседними государствами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Саид Дехгани, генеральный директор Иранской компании по развитию выставочных и торговых мероприятий, в беседе с IRNA отметил, что очень высокий промышленный и коммерческий потенциал Пакистана может создать почву для укрепления торгово-экономических связей с Ираном.

Он подчеркнул: «Если мы проанализируем возможности иранских компаний в производстве и экспорте, сравнив их с возможностями Пакистана, мы поймем, что оба государства должны повысить текущий уровень торгового сотрудничества».

Дехгани также заявил, что содействие взаимодействию между торговыми представителями двух стран требует единства и координации всех заинтересованных сторон.

Глава делегации выразил удовлетворение уровнем участия Ирана в Международной выставке в Карачи, а также плодотворным взаимодействием иранских промышленников и бизнес-активистов с пакистанской стороной.