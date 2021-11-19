Москва, 19 ноября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Четыре автомобиля столкнулись на Московской кольцевой автодороге, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На внутренней стороне 22-го километра МКАД (перед пересечением с Каширским шоссе) столкнулись четыре автомобиля», — заявили в департаменте.

Отмечается, что на месте происшествия работают дорожные службы. При этом три полосы для движения автотранспорта пока не доступны. Сведений о пострадавших не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября на МКАД столкнулись шесть автомобилей. Сведений о пострадавших не приводилось.