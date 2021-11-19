Тегеран, , 06:56 — REGNUM 18 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 128 634, причем 103 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 103 человека, в результате чего общее число погибших достигло 128 634», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведенным данным, за последние 24 часа было выявлено 5882 новых случая заражения COVID-19, при этом 862 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 746 487 пациентов из общего числа 6 063 775 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе сообщается, что 3439 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 56 282 022 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса, причем 43 783 020 человек на данный момент получили вторую дозу.