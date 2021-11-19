Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) остановил свою работу в США в связи с расследованием американских спецслужб. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе центра.

ФБР Tony Hisgett

В заявлении отмечается, что действующий состав сотрудников КСОРС избран в 2018 году, а само объединение являлось неформальным, неполитическим совещательным органом. Тем не менее, «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», отметили в центре.

Американские спецслужбы заинтересовались возможными связями сотрудников центра с российскими организациями и госструктурами. Руководство центра посчитало такую ситуацию «нарушающей права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, но и созданием неприемлемой атмосферы предвзятости и недоверия по отношению к русской общине».

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