Вашингтон, 19 ноября, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) остановил свою работу в США в связи с расследованием американских спецслужб. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе центра.

Tony Hisgett ФБР

В заявлении отмечается, что действующий состав сотрудников КСОРС избран в 2018 году, а само объединение являлось неформальным, неполитическим совещательным органом. Тем не менее «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», отметили в центре.

Американские спецслужбы заинтересовались возможными связями сотрудников центра с российскими организациями и госструктурами. Руководство центра посчитало такую ситуацию «нарушающей права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, но и созданием неприемлемой атмосферы предвзятости и недоверия по отношению к русской общине».