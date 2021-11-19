Тегеран, 19 ноября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. 18 ноября специальный посланник Ирана по Афганистану выразил готовность Тегерана к всестороннему сотрудничеству с Кабулом в различных областях, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Хасана Каземи-Коми, двустороннее сотрудничество может осуществляться в области здравоохранения и образования, а также в гуманитарной, инвестиционной и экономической сферах. Иранский представитель также выразил надежду на скорейшее урегулирование гуманитарного кризиса, ставящего под угрозу жизнь афганского народа.

15 ноября Каземи-Коми во главе иранской делегации прибыл в столицу Афганистана для проведения переговоров с должностными лицами временного правительства Талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), членами шиитского совета, а также главой министерства иностранных дел Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Афганистан в августе 2021 года. В связи с этим председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла накануне написал на своей странице в Facebook, что его страна призывает к оказанию помощи со стороны международного сообщества.