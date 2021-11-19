Тегеран, , 06:57 — REGNUM 18 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в своем выступлении перед Ассоциацией стран бассейна Индийского океана (IORA) заявил, что Исламская Республика, обладающая значительными возможностями для регионального сотрудничества, полна решимости расширять отношения с ассоциацией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Перспективы сотрудничества в IORA столь же широки и многообещающи», — заявил Амирабдоллахиан на 22-м заседании Совета министров Ассоциации стран бассейна Индийского океана (IORA).

Он отметил: «Для меня большая честь беседовать с вашим превосходительством и другими коллегами-министрами в Совете Ассоциации стран бассейна Индийского океана (IORA). Я хотел бы выразить свою признательность правительству Народной Республики Бангладеш в качестве сменяющего председателя IORA за организацию этого заседания».

По словам дипломата, более двух десятилетий активной работы и сотрудничества в рамках IORA все больше раскрывают ее огромные возможности для экономического сотрудничества между государствами-членами.

«Перспективы сотрудничества в IORA столь же широки и многообещающи, как и огромные благословения и дары Индийского океана для прибрежных государств. Исламская Республика Иран осознает этот огромный потенциал регионального сотрудничества и полна решимости расширять и углублять отношения с ассоциацией», — сообщил Амирабдоллахиан.