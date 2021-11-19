Тегеран, , 06:58 — REGNUM 18 ноября посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи охарактеризовал недавние террористические нападения в Афганистане как весьма тревожные. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Гуманитарная ситуация в Афганистане вызывает серьезную тревогу», — отметил посол в заявлении перед Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

По словам иранского дипломата, заседание является очень своевременным и важным, поскольку Афганистан сталкивается с серьезными вызовами. «Гуманитарная ситуация вызывает серьезную тревогу. С приближением зимы люди сталкиваются с неизбежным гуманитарным кризисом, что делает вопрос по оказанию всесторонней помощи более неотложным», — сообщил Раванчи.

Иранский представитель также отметил: «Роль Организации Объединенных Наций в нынешней ситуации имеет решающее значение. Мы поддерживаем усилия МООНСА и других учреждений ООН по оказанию помощи афганскому народу».

«Основываясь на общих исторических, культурных, языковых и религиозных связях между нашими двумя народами, Иран не может оставаться равнодушным к тяжелому положению народа Афганистана», — заключил дипломат.