Биробиджан, , 04:32 — REGNUM В Еврейской автономии по итогам проверок соблюдения ограничений, направленных на борьбу с СOVID-19, выявлены двенадцать нарушителей. В том числе наказание за отклонение от установленных требований понесут владельцы трёх организаций общественного питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе правительства региона. В кафе не соблюдали запрет на работу после 23.00.

Маска (сс) AlexChirkin

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Ещё девять предпринимателей допустили посетителей без масок на территорию своих магазинов и торговых центров. На всех нарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф в размере 10−50 тыс. рублей. Наказание будет определяться по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

За три дня в Еврейской автономии также задержали 26 человек, которые не соблюдали масочный режим. Нарушители понесут ответственность по этой же статье КоАП РФ. Ещё с 638 жителями региона проведены профилактические беседы. Соблюдение противоэпидемических правил контролируют сотрудники полиции, Росгвардии и других ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Биробиджана Александр Головатый запретил высаживать детей, на которых нет маски, из общественного транспорта. Поводом для такого распоряжение послужили жалобы в соцсетях на то, что школьников выгоняют из автобусов на мороз из-за отсутствия средств индивидуальной защиты от коронавируса.