Тегеран, 19 ноября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. 18 ноября представитель министерства иностранных дел Ирана посоветовал канадским чиновникам прекратить системную политику геноцида в отношении коренных народов и нести ответственность за соучастие в античеловеческих преступлениях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде выступил с замечаниями в ответ на проект резолюции, объявленный Канадой в Третьем комитете Организации Объединенных Наций о текущей ситуации в области прав человека в Исламской Республике Иран.

Хатибзаде назвал заявление канадского правительства, поддержанное рядом западных стран, «повторением необоснованных утверждений, основанных на ложной информации и нечестных обобщениях». Он также отметил, что большинство голосов, поданных за проект резолюции, были поданы под политическим давлением и угрозами.

Далее иранский дипломат подчеркнул, что Канада и другие основатели резолюции пристрастились к составлению неудачных проектов по очернению Ирана. «Данный проект заведомо ожидает неудача», — отметил пресс-секретарь.

«К сожалению, те, кто долгое время нарушал права человека и продавал оружие оккупационным режимам, превратили проблему прав человека в инструмент для достижения своих политических целей», — заявил Хатибзаде.

Он подчеркнул: «Такие неэтичные и непростительные шаги не помогут уважать права человека и улучшить его положение во всем мире; вместо этого, страна раздувает пламя негативных клише и политических ярлыков против независимых наций».