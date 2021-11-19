Тегеран, 19 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. 18 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси направил послание султану Омана Хайтаму бен Тарику, в котором поздравил его с национальным днем страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании президент Раиси выразил надежду, что две страны укрепят сердечные связи и откроют новую главу двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

«Иран и Оман поддерживают братские и тесные связи, отстаивая принцип дружелюбия и взаимного уважения между двумя народами», — заявил президент. В конце своего послания Ибрагим Раиси пожелал процветания и успехов оманскому народу.

18 ноября в Омане отмечается национальный день в ознаменование годовщины со дня рождения султана Кабуса бен Саида аль Саида, который правил страной с 1970 по 2020 год. Национальный день Омана также часто называют Днем рождения Кабуса.