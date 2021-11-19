Тегеран, 19 ноября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. 18 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам заявил, что успех ядерных переговоров, которые начнутся 29 ноября, зависит от политической воли и практической готовности участников СВПД отменить санкции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом Али Багери Кани заявил на своей официальной странице в Twitter, согласно сообщению IRNA. Дипломат отметил, что он прямо заявил о позиции Тегерана по переговорам во время встреч с иностранными послами, проживающими в Иране.

В связи с этим Багери Кани также заявил, что Иран не ведет переговоров по ядерным вопросам в Вене, поскольку эта проблема уже полностью решена в рамках ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Как он подчеркнул, главным вопросом на переговорах в австрийской столице является снятие незаконных санкций и устранение последствий, вытекающих из одностороннего выхода США из ядерной сделки.