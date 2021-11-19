Красноярск, 19 ноября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. В горных районах Красноярского края 19 ноября лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Также, по данным управления, опасность схода лавин сохраняется в горных районах Хакасии и Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии и Туве 19 ноября ожидается порывистый ветер.

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