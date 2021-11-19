Тюмень, 19 ноября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. В Тюменской области с 1 января 2022 года минимальная заработная плата составит 13 701 рубль. По сравнению с 2021 годом показатель вырастет на 6,4%, сообщается на сайте регионального департамента труда и занятости населения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

Соглашение о новом размере МРОТ заключили правительство Тюменской области, Тюменский областной совет профессиональных союзов и Региональное объединение работодателей.

На минимальную заработную плату (МРОТ) начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, районный коэффициент составляет для всех работников в Уватском районе 1,5; для работников бюджетной сферы в Тобольском и Вагайском районах, а также в Тобольске — 1,217; на остальной территории Тюменской области — 1,15.