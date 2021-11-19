Киев, 19 ноября, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Противники газопровода «Северный поток — 2» могут надеяться на то, что его запуск не будет осуществлён на полную мощность, заявил 18 ноября глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», — сказал он.

По словам украинского деятеля, участникам проекта нет смысла запускать трубопровод в полную силу, поскольку часть газа будет поставляться в Европу по территории Украины до 2024 года.

Ранее немецкий депутат допустил, что введение в эксплуатацию «Северного потока — 2», вероятно, произойдёт в апреле — мае 2022 года.