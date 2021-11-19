Абакан, 19 ноября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Жителей Хакасии и Тувы предупредили о непогоде — порывистом ветре.

54.mchs.gov.ru Штормовой ветер

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС, 19 ноября в течение суток в Туве прогнозируются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с.

В Хакасии ожидаются порывы северо-западного ветра 17−22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области в ближайшие дни похолодает.

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