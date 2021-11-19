Кемерово, 19 ноября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области на призыв губернатора Сергея Цивилева о повышении заработной платы работникам отреагировали ещё два предприятия. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. live».

Ника Егорова Зарплата

«Рост оплаты труда коснется почти 3 тысяч человек: сельхозпредприятия в составе ХК «СДС» повысили с 1 ноября зарплаты 800 работникам на 10%, Талдинская горная компания (шахты «Кыргайская», «Талдинская Южная» и погрузочный комплекс) в ноябре повысила заработную плату более чем 2 тысячам сотрудникам на 4,6%, а в январе повысит еще на 4,6%», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что ранее зарплаты сотрудникам повысили четыре компании — КАО «Азот», АО «Шахта «Полосухинская», АО ХК «СДС-Уголь» и ООО «Азот-Агро».