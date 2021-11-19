Томск, , 04:09 — REGNUM В Томской области похолодает. Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском УГМС, днём 19 ноября в регионе ожидается — 13, — 18 °C местами до — 23 °C.

Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью 20 ноября в Томской области столбики термометров опустятся до — 17, — 22 °C местами до — 27 °C. Днём будет — 4, — 9 °C местами до — 14 °C. Небольшой снег. Ветер южный 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальные холода, в том числе морозы до — 30 °C, ожидаются в ряде регионов Урала и Сибири.

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