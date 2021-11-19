Вашингтон, 19 ноября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют изготовить и разместить на базах по всему миру не менее 480 новых ядерных авиабомб B61−12, говорится в материалах Федерации американских ученых (FAS).

skeeze B-2 Spirit

В настоящее время бомбы разработаны, ими будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и разрабатываемые B-21 Raider, а также другие самолёты, стоящие на вооружении стран НАТО — Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции.

В 2022 году ядерные боеприпасы будут размещены на складах в США, а в 2024 поступят на авиабазы в европейских странах.

B61−12, как следует из описания, могут обладать мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн. Их отличает хвостовое оперение, которое делает бомбу управляемой и более точной.