Британия поможет Польше разработать систему ПВО Narew
Лондон, 19 ноября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Лондон намерен помочь Варшаве в создании системы противовоздушной обороны (ПВО) Narew. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Минобороны Соединённого Королевства.
Заявление о намерениях подключить к работам над польской ПРО британских производителей было подписано главами военных ведомств Польши и Великобритании, Мариушем Блащаком и Беном Уоллесом, во время визита последнего в Варшаву.
К созданию унифицированной зенитной управляемой модульной ракеты ПВО Narew, способной достигать скорости, равной трём числам Маха, планируется подключить британское подразделение международного консорциума MBDA. Партнёром британцев в этом проекте будет Польская военно-промышленная группа.
Как сообщало ИА REGNUM, военные корабли и ракеты будут проданы Великобританией Украине после того, как британским министром обороны Беном Уоллесом будет подписано с украинскими властями новое соглашение из-за роста напряжённости в отношениях с Россией.
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