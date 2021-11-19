Лондон, 19 ноября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Лондон намерен помочь Варшаве в создании системы противовоздушной обороны (ПВО) Narew. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Минобороны Соединённого Королевства.

Richard Townshend Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Заявление о намерениях подключить к работам над польской ПРО британских производителей было подписано главами военных ведомств Польши и Великобритании, Мариушем Блащаком и Беном Уоллесом, во время визита последнего в Варшаву.

Бен Уоллес «Это соглашение означает качественное изменение сотрудничества Великобритании и Польши в сфере обороны и открывает нам путь для ещё более тесного взаимодействия. Министр Блащак и я с нетерпением ожидаем, когда начнётся разработка наземной системы ПВО. Великобритания и Польша исторически стояли плечом к плечу перед лицом многих угроз, мы продолжим углублять наше партнёрство».

К созданию унифицированной зенитной управляемой модульной ракеты ПВО Narew, способной достигать скорости, равной трём числам Маха, планируется подключить британское подразделение международного консорциума MBDA. Партнёром британцев в этом проекте будет Польская военно-промышленная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, военные корабли и ракеты будут проданы Великобританией Украине после того, как британским министром обороны Беном Уоллесом будет подписано с украинскими властями новое соглашение из-за роста напряжённости в отношениях с Россией.

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