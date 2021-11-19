Вашингтон, 19 ноября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Заявление об отставке подала Эшли Этьен, — глава отдела коммуникаций вице-президента США Камалы Харрис. Об этом 18 ноября сообщает телеканал Fox News.

(сс) The White House Камала Харрис

Этьен, которая начала работать с Харрис ещё когда та была в заксобрании штата Калифорния, будет работать до декабря, после чего покинет свой пост. В пресс-службе Белого дома назвали Этьен очень ценным членом команды вице-президента и пояснили, что она покинет своё рабочее место, чтобы реализовать другие возможности.

Уточняется, что команда Харрис пока не собирается искать замену Этьен, её функции будут распределены между другими сотрудниками пресс-службы, нанятыми в начале осени.

Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил, что Харрис и её офис измучены отсутствием важной работы и некоторой напряжённостью в отношениях с офисом президента США Джозефа Байдена. При этом рейтинг одобрения деятельности вице-президента упал, согласно опросам, до 30%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рейтинг поддержки политики, проводимой президентом США Байденом, упал до 41%.