Оттава, , 03:40 — REGNUM Не менее десяти человек получили ранения при взрыве на военной базе «Комокс» на острове Ванкувер в Канаде, передает телеканал CTV.

Взрыв mikegi

По данным телеканала, медики оказали помощь десяти раненым, четверых пришлось госпитализировать. Отмечается, что одного из пострадавших эвакуировали в больницу на вертолете. По предварительной версии, причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа в казарме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные экстренные службы заявляли о двух пострадавших при взрыве. Отмечалось, что от взрыва также обрушилась одна из казарменных построек.

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