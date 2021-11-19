Краснодар, 19 ноября, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск» из Краснодарского края о взыскании более 14,3 млрд рублей задолженности по кредитам. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд

В целом в пользу госкорпорации было взыскано 14 347 179 283,96 рубля. На долг по кредитному соглашению от 2013 года приходится 5 776 689 406,55 рубля, на просроченные проценты — 4 779 138 610,25 рубля, на неустойки — более 3,79 млрд рублей. Этим же вердиктом был взыскан долг по договорам 2017−2018 года — 14,7 млн рублей.

Напомним, ранее компания «Апшеронск» обжаловала в суде исключение Минпромторгом РФ её проекта из списка приоритетных инвестиционных. В этот реестр предприятие заявлялось с проектом по развитию комплекса лесозаготовки и переработки древесины. Также планировался выпуск новой продукции.