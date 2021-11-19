Вашингтон, 19 ноября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Оружие, доставшееся движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после ухода войск США из Афганистана, не могло попасть в руки другой группировки. Об этом 19 ноября сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Нигерии Джефри Оньеамой в Абудже.

Dodmedia.osd.mil Афганистан

Блинкен заявил, что до настоящего времени не встречал никаких свидетельств того, что попавшее в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вооружение было бы передано другой группе. Также госсекретарь США указал, что самая значительная террористическая группировка в Афганистане — ячейка «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заклятым врагом.

Кроме того, Блинкен уточнил, что по данным министерства обороны США, значительная часть оставленной в Афганистане техники не функционирует, либо вскоре перестанет функционировать из-за отсутствия техобслуживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии госуниверситетов Афганистана из-за экономических проблем.