Гонконг, Китай, , 03:08 — REGNUM Один человек погиб при опрокидывании двухэтажного автобуса в китайском Гонконге, сообщает Синьхуа.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что пока причины и обстоятельства ДТП неизвестны. В результате дорожной аварии погиб один человек, еще десять получили травмы различной тяжести. При этом после опрокидывания автобуса 11 человек не смогли самостоятельно выбраться из салона, поэтому для их спасения привлекли пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Красноярском крае автобус столкнулся с грузовиком. В результате дорожной аварии пострадали не менее шести человек.