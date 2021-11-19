Гонконг, Китай, 19 ноября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Один человек погиб при опрокидывании двухэтажного автобуса в китайском Гонконге, сообщает Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что пока причины и обстоятельства ДТП неизвестны. В результате дорожной аварии погиб один человек, еще десять получили травмы различной тяжести. При этом после опрокидывания автобуса 11 человек не смогли самостоятельно выбраться из салона, поэтому для их спасения привлекли пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Красноярском крае автобус столкнулся с грузовиком. В результате дорожной аварии пострадали не менее шести человек.