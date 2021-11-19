Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Генпрокуратуры некоторых штатов США расследуют деятельность корпорации Meta, которая могла привлекать детей в социальную сеть Instagram, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры американского штата Нью-Йорк.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила, что она совместно с группой генеральных прокуроров страны проводит расследование в отношении Meta Platforms по фактам продвижения социальной сети Instagram среди детей и молодежи, несмотря на то, что известно о вреде для физического и психического здоровья», — говорится в заявлении.

Корпорацию Meta подозревают в нарушении законов о защите прав потребителей, а также в создании угроз общественной безопасности. Пока расследование затрагивает изучение методов, которые компания использует для продвижения своих продуктов и платформ среди молодежи и несовершеннолетних.