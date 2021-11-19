19 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Правительство Зорана Заева в Северной Македонии продержится на аппарате искусственного дыхания до тех пор, пока оно не подпишет договор с Болгарией, который даст Софии возможность влиять на внутриполитическую жизнь своего соседа. Возможно, для Скопье это станет началом переговоров о вступлении в ЕС. Но окончания у этих переговоров не будет.

Татьяна Стоянович, , 07:19 — REGNUM Некомпетентное правление кабинета Зорана Заева втянуло Северную Македонию в затяжной долговой, экономический и энергетический кризис. При этом в стране растет напряжение и недовольство в связи с растущей смертностью от COVID-19. Так историк и соучредитель Фонда содействия русско-македонским отношениям Мария Третьякова прокомментировала для ИА REGNUM результаты муниципальных выборов в Северной Македонии 31 октября, на которых правящая партия «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ) под руководством Заева показала плохой результат.

Площадь Македония. Скопье Rašo

Напомним, что оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ по итогам муниципальных выборов заняла 43 муниципалитета. Партия Заева потеряла власть в столице Северной Македонии Скопье и в ряде других больших городов. Заев 31 октября вечером обещал, что подаст в отставку с должности премьер-министра и лидера СДСМ, но потом передумал — якобы потому, что об этом просили его партнеры по коалиции. Тогда ВМРО-ДПМНЕ, заручившись поддержкой 61 депутата, инициировала в парламенте голосование о недоверии правительству Заева, но оно не состоялось так как один депутат от албанской партии «Беса» не явился на заседание.

«Правительство 3аева давно потеряло доверие Запада. Македония опускается во всех международных кредитных, коррупционных и прочих рейтингах, измеряющих уровень демократичности в стране. Более того, в близком окружении премьер-министра есть три советника, которые находятся в американском черном списке скомпрометированных политиков, в том числе имевших связи с организованной преступностью и международным терроризмом, которым запрещен въезд в США. Следовательно, полное молчание по итогам местных выборов в Македонии со стороны официальных Вашингтона и Брюсселя, традиционно принимающих деятельное участие в македонских внутриполитических процессах, ясно говорит о том, что правительство Заева полностью растеряло поддержку ЕС и США», — рассказала эксперт.

Зоран Заев на заседании правительства Vlada.mk

По словам Третьяковой, решение Заева отказаться от намерения уйти в отставку зиждется на поддержке соседей Македонии — балканских партнеров Запада по НАТО и ЕС. Именно оттуда в ходе политического кризиса 2014—2017 гг. шло самое сильное на Западе лоббирование в пользу социал-демократов Заева, столь отчаянно пытающегося перехватить власть у победившей на парламентских выборах ВМРО-ДПМНЕ, напомнила она.

Али Ахмети среди западных политиков и обеспечить шаткую поддержку Заеву, который в очередной раз передумал уходить в отставку. Напомним, впервые македонский премьер-министр намеревался сложить с себя полномочия после провала референдума об изменении названия страны от 30 сентября 2018 г. Не исключено, что Заев и его албанский коллега Ахмети будут всячески пытаться переманить на свою сторону незначительное большинство албанских депутатов, чтобы остаться у власти». Мария Третьякова «Дипломатические представители данных стран в европейском и американском дипкорпусе всё ещё работают над тем, чтобы подправить подпорченную репутацию Заева и его албанского коалиционного партнерасреди западных политиков и обеспечить шаткую поддержку Заеву, который в очередной раз передумал уходить в отставку. Напомним, впервые македонский премьер-министр намеревался сложить с себя полномочия после провала референдума об изменении названия страны от 30 сентября 2018 г. Не исключено, что Заев и его албанский коллега Ахмети будут всячески пытаться переманить на свою сторону незначительное большинство албанских депутатов, чтобы остаться у власти».

Али Ахмети (второй справа) (сс) Υπουργείο Εξωτερικών

С другой стороны, продолжила Третьякова, македонская оппозиция особо и не торопится взять власть в свои руки. Она хоть и потребовала проведения преждевременных выборов после провала процедуры импичмента, но при этом даже не объявила о политическом бойкоте работы парламента, отметила эксперт.

«Наоборот, оппозиция предпочла остаться заполнять кворум в национальном парламенте, чтобы правительство Заева приняло оставшиеся законодательные акты и договоры в ущерб македонскому государству. Ведь если оппозиции и удастся вернуться к власти, ей придётся бороться в том числе и с ожесточенной риторикой политических противников, которые приписывают ей и пророссийские, и националистические «грехи», как это было в период крушения правительства Николы Груевского в 2017 году», — отметила Третьякова.

По ее словам, даже если оппозиции очень бы хотелось добросовестно выполнить предвыборные обещания, сделать это будет попросту не на что — экономические показатели страны печальны.

Здание Собрания Северной Македонии (сс) Двачет

«Таким образом, правительство Зорана Заева будут поддерживать на аппарате искусственного дыхания до тех пор, пока не будет подписан договор с Болгарией, который откроет для Софии возможность влиять на внутриполитическую жизнь страны. После этого Македония, возможно, и начнет переговоры о вступлении в ЕС, однако уже сейчас понятно, что для нее они никогда не закончатся», — подытожила Мария Третьякова.