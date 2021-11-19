Нью-Йорк, США, , 02:45 — REGNUM По меньшей мере 37 человек погибли в ходе акций протеста в Судане после прихода к власти военных, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 18 ноября на брифинге.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, 17 ноября фактические власти страны вновь использовали чрезмерную силу в отношении протестующих, что привело к гибели 15 человек. Дюжаррик отметил, что ООН осуждает насилие против демонстрантов и призывает суданских военных проявлять сдержанность, а также соблюдать права человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в городах Хартум, Бахри и Омдурмане в Судане прошли акции протеста против разгона гражданских властей страны и узурпации власти военными. Демонстрации закончились беспорядками. В результате столкновений погибли не менее 15 человек.

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