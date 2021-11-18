Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. По меньшей мере 37 человек погибли в ходе акций протеста в Судане после прихода к власти военных, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 18 ноября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

По его словам, 17 ноября фактические власти страны вновь использовали чрезмерную силу в отношении протестующих, что привело к гибели 15 человек. Дюжаррик отметил, что ООН осуждает насилие против демонстрантов и призывает суданских военных проявлять сдержанность, а также соблюдать права человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в городах Хартум, Бахри и Омдурмане в Судане прошли акции протеста против разгона гражданских властей страны и узурпации власти военными. Демонстрации закончились беспорядками. В результате столкновений погибли не менее 15 человек.