Количество погибших на протестах в Судане увеличилось до 37 человек
Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. По меньшей мере 37 человек погибли в ходе акций протеста в Судане после прихода к власти военных, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 18 ноября на брифинге.
По его словам, 17 ноября фактические власти страны вновь использовали чрезмерную силу в отношении протестующих, что привело к гибели 15 человек. Дюжаррик отметил, что ООН осуждает насилие против демонстрантов и призывает суданских военных проявлять сдержанность, а также соблюдать права человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в городах Хартум, Бахри и Омдурмане в Судане прошли акции протеста против разгона гражданских властей страны и узурпации власти военными. Демонстрации закончились беспорядками. В результате столкновений погибли не менее 15 человек.