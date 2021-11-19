Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Судан получит помощь от международного сообщества, если вернет власть гражданскому правительству, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе визита в Нигерию.

Судан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы продолжаем поддерживать требование суданского народа о восстановлении переходного периода под руководством гражданских лиц», — заявил он.

Американский госсекретарь отметил, что власть в Судане будет иметь легитимность только при наличии гражданского правительства. В связи с этим он призывает военных вернуть власть, чтобы восстановить поддержку Судана со стороны мирового сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военное руководство Судана пообещало освободить политических заключенных в течение двух дней. При этом заявлялось, что политические силы страны возобновят переговоры без каких-либо предварительных условий.

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