Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили допускать на все заседания суда по его делу призвал грузинские власти глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Тест соответствующего заявления был распространён 18 ноября американским ведомством.

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

Прайс отметил, что американское ведомство внимательно следит за обращением с Саакашвили со дня его ареста и дал высокую оценку действиям грузинского омбудсмена по обеспечению надзора и медицинского наблюдения за экс-президентом Грузии.

Глава пресс-службы Госдепа США призвал правительство Грузии обращаться с Саакашвили «справедливо и с достоинством» и прислушиваться к рекомендациям омбудсмена относительно лечения политика. Прайс призвал также дать Саакашвили возможность посещать заседания суда, если он направит соответствующий запрос.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам адвоката экс-президента Грузии Саакашвили, его подзащитному ничего не угрожает.

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