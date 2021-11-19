Москва, 19 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Акция «Единый день открытых дверей» пройдет 20 ноября с 10:00 до 20:00 в культурных учреждениях Москвы. Об этом 19 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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В мероприятии примут участие 163 библиотеки и 82 культурных центра. Благодаря акции жители города смогут узнать о книжных новинках, побывать на концертах и лекциях, а также посмотреть спектакли. Все мероприятия проводятся бесплатно с соблюдением действующих санитарных мер. Посетить их можно по предварительной регистрации. Участникам необходимо носить маски и держать социальную дистанцию.

«Программу подготовили 245 библиотек и культурных центров. В каждом районе москвичи смогут посетить специальные мероприятия. Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое. День открытых дверей проводится с 2017 года. Это помогает горожанам узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей», — сообщила Сергунина.