Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Запрет на продление контрактов и повышение в должностях для военнослужащих, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции, ввело Командование армии США. Об этом 18 ноября сообщил портал Defense One со ссылкой на соответствующий приказ.

Коронавирус в армии США Eur.army.mil

В документе говорится, что в личные дела тех, кто отказался вакцинироваться от COVID-19, необходимо ставить особую метку, которая в автоматическом порядке лишает их карьерных перспектив, пособий на обучение, а также права на премирование.

Приказ основан на более раннем распоряжении министра обороны США Ллойда Остина об обязательной вакцинации в американских вооруженных силах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября два военнослужащих США подали в суда на главу Пентагона с требованием приостановить выполнение его распоряжения о проведении обязательной прививочной кампании в войсках.

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