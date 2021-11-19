Нью-Йорк, США, , 02:14 — REGNUM Требование к хуситам (йеменское движение «Ансар Аллах») немедленно покинуть здание бывшего посольства США в Йемене, захваченное ими 11 ноября, было выдвинуто Советом Безопасности ООН. Об этом 18 ноября сообщается на сайте всемирной организации.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, в СБ ООН призвали мятежнков освободить сотрудников дипмиссии, которые были задержаны при захвате дипломатического комплекса. Посольство США в Йемене прекратило работу в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября хуститы совершили нападение на комплекс бывшего посольства США в йеменской столице Сана. Они вязли в заложники 25 местных сотрудников, которые являются гражданами Йемена.

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