Норильск, Красноярский край, 19 ноября, 2021, 02:03 — ИА Регнум. По меньшей мере шестеро человек пострадали в результате столкновения автобуса ПАЗ и автомобиля КамАЗ в Норильске, 18 ноября сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на 3-м км автодороги Норильск — Алыкель. В числе пострадавших есть и водитель автобуса. Он и двое пассажиров были направлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Остальным пострадавшим госпитализация не требовалась. По предварительной информации, КамАЗ, двигаясь на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил право движения автобусу, который был по главной дороге. Проводится выяснение всех обстоятельств аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября на трассе Володарск-Ильино в Нижегородской области опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами. После ДТП девять человек обратились за медицинской помощью.