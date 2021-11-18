Рим, 19 ноября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Граждан США приговорили к выплате штрафа за распитие пива в римском Колизее, передает телеканал CNN.

Сильвестр Щедрин. Колизей. 1819

Сообщается, что двое американских граждан забрались ночью на второй ярус Колизея и решили распить пиво, принесенное с собой. Их заметили прохожие и незамедлительно сообщили в полицию. Выпивших граждан США остановили полицейские на улице, когда они уже покинули амфитеатр. Их приговорили к выплате штрафа размером 800 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2021 года в Италии смягчили ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, и открыли Колизей для посещения. Отмечалось, что знаменитый амфитеатр после открытия посетило большое число туристов.