Киев, , 01:52 — REGNUM Смертность с начала 2021 года составила 487 855 человек на Украине, что на 14,3% больше, чем в 2020 году. Об этом 18 ноября сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Смертность за сентябрь в текущем году составила 48 425 человек, это на 0,1% больше, чем в сентябре 2020 года. Число новорожденных в сентябре составило 24 557 человек, это на 10,8% меньше, чем в сентябре 2020 года. Всего с начала года в стране родилось 205 385 детей, что на 6,9% меньше, чем в 2020 году.

Всего же население Украины по состоянию на 1 октября текущего года сократилось на 0,9% и составило 41 млн 319,8 тыс. человек, это на 383 489 человек меньше, чем в 2020 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам депутата Рады, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за год на Украине исчезает население шести городов.

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