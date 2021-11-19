Берлин, 19 ноября 2021, 01:39 — REGNUM Распространяемые слухи о якобы готовности Германии принять около двух тысяч ближневосточных нелегальных мигрантов из Белоруссии является «недостоверной информацией». Об этом 18 ноября заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.
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Выступая на совместной с главой МВД Польши Мариушем Каминьским пресс-конференции, руководитель немецкого министерства заявил, что консультировался с канцлером Ангелой Меркель по вопросу приёма Германией двух тысяч нелегалов из Белоруссии и получил «ясный ответ о том, что речь идёт о недостоверной информации».
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Руководитель МВД Германии похвалил Польшу за правильное поведение «в интересах всего Евросоюза» в ситуации миграционного кризиса, который, считает Зеехофер, является проявлением нерегулярного миграционного потока, «коварно организованного из Беларуси и, вероятно, поддерживаемого Россией».
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