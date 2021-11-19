Панама, , 01:38 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи на юге Панамы, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр располагался по координатам 5,2167 градуса северной широты и 82,608 градуса западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине десять километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Гватемалы. Его очаг находился в 73 километрах от города Барра де Сантьяго на глубине 95 километров. Сведений о пострадавших не поступало.