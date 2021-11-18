Вашингтон, 19 ноября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Перебои в работе музыкального сервиса Spotify были зафиксированы 18 ноября пользователями ряда стран. Об этом сообщает сайт Downdetector, специализирующийся на популярных интернет-ресурсах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Большая часть жалоб поступила от пользователей из США, Канады, Германии, Великобритании и Швеции. Сбой касался проблем при открытии мобильных приложений, а также при воспроизведении аудиозаписей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября сбой в работе Spotify зафиксировали в ряде государств, в том числе в США, Канаде, Великобритании, Нидерландах, Германии, России, Испании, Бельгии, Швейцарии, Швеции, Мексике и Аргентине.