Париж, , 01:10 — REGNUM Власти Франции полностью солидарны с Польшей в миграционном кризисе на границе с Белоруссией. Об этом 18 ноября заявил французский лидер Эмманюэль Макрон, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава республики сделал свое заявление в ходе телефонных переговоры с польским президентом Анджеем Дудой и премьер-министром указанной страны Матеушом Моравецким. Макрон также выразил мнение, что необходимо «сохранять давление» на Белоруссию для прекращения миграционного кризиса.

Кроме того, президент Франции призвал польское руководство продолжать работу со странами, с территории которых идет приток мигрантов, а также авиакомпаниями, используемых беженцами для перелетов. По его словам, это должно остановить миграционный поток.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября пограничная стража Польши объявила, что за сутки была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения белорусско-польской границы со стороны Белоруссии.

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