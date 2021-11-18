Минск, 19 ноября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Высшее руководство Польши и другие должностные лица этой страны, защищавшие свою государственную границу от «располагающихся на территории Белоруссии мирных беженцев», совершили особо тяжкие преступления и стали фигурантами возбуждённого в Белоруссии уголовного дела. Об этом 18 ноября в эфире государственного телевидения Белоруссии заявил генеральный прокурор постсоветской республики Андрей Швед.

Prokuratura.gov.by Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед

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"Предпринимаются попытки и нарушается неприкосновенность государственной границы нашей страны. Совершаются иные многочисленные противоправные действия против человечества», — сказал генпрокурор Белоруссии, зачитывая своё заявление.

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Он сообщил: «Представители власти Польши неоднократно осуществляли и осуществляют в настоящее время незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев. Так, при их прибытии к государственной границе Польши силовиками этого государства осуществлены и реализуются неадекватные и явно несоразмерные организационные и технические мероприятия по препятствованию прохода беженцев в Германию».

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Рассказывая о патрулировании польской границы, установлении на ней дополнительных заграждений и других действий «в непосредственной близости от располагающихся на территории Белоруссии мирных беженцев», генпрокурор Белоруссии акцентировал внимание на том, что «польские силовики в отношении мирных и беззащитных людей, в том числе в ночное время суток, применяли пытки и иные акты жестокости, специальные средства, ядовитые вещества, освещение, ослепляющее зрение, демонстрационные выстрелы в воздух и взрывы, физическую силу».

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По словам белорусского генпрокурора, «зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении них водомётов, содержащих химические примеси, при температуре окружающей среды не более четырёх градусов, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами — в том числе в отношении женщин, имеющих признаки беременности, и малолетних детей». Он также сообщил, что защитники польской границы нанесли телесные повреждения представителям СМИ Белоруссии, России, Катара, а также «должностным лицам органов пограничной службы нашей страны».

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Всё это, по словам Шведа, стало основанием для «расследования возбужденного накануне уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, совершенных польскими силовиками и иными представителями власти этой страны». Он рассказал, что осуществляются «активные меры по идентификации каждого должностного лица, совершившего конкретное преступное деяние в отношении беззащитных людей».

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Генпрокурор Белоруссии отметил также, что «и иные циничные преступления» были совершены по прямому указанию или с согласия высших должностных лиц Польши, в том числе президента и премьер-министра. По словам Шведа, вдобавок к уже возбуждённому делу уголовному преследованию граждане соседней Польши подвергнутся уголовному преследованию за «пропаганду войны».

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