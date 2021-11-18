Вашингтон, 19 ноября, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Соединенным Штатам в настоящее время необходим посол в Китае, заявила пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Она напомнила, что ранее сенатор от республиканцев Марко Рубио заблокировал рассмотрение кандидатуры Николаса Бернса на должность главы димписсии США в Китае. Этого кандидата выдвигал американский президент Джо Байден. По мнению Рубио, Бернс имеет личные финансовые интересы в Китае.

«Я бы прежде всего сказала, что каждый, кто знает про Ника Бернса, знает, насколько он хорошо квалифицирован для этой должности. Он может с первого дня эффективно работать», — отметила она.

Псаки добавила, что последнее время США и Китай ведут интенсивные переговоры, поэтому наличие посла в Пекине необходимо. В связи с этим она выразила надежду, что Сенат Конгресса США все же рассмотрит и утвердит Бернса на должность главы американской дипмиссии в Китае.