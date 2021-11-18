Бухарест, 19 ноября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека стали жертвами взрыва, который произошел на механическом заводе в городе Бэбень в центральной части Румынии. Об этом 18 ноября сообщило агентство AGERPRES со ссылкой на местный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

По информации властей, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с противопехотной миной. В результате ЧП также пострадали два человека. Они находятся в тяжелом состоянии. Завод в Бэбене производит вооружения и боеприпасы для министерства обороны Румынии и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак прогремела серия взрывов. В результате случившегося никто не пострадал.

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