Минск, , 00:42 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2021 года Белоруссия экспортировала продовольствия на $4,7 млрд — на 12,6% больше прошлогоднего уровня. При этом доля АПК в структуре белорусского экспорта составила 17%. Об этом 18 ноября на пресс-конференции в Минске заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

Чиновник констатировал широкую географию поставок белорусского продовольствия — в более чем сотню стран мира. Россия традиционно закупает львиную его долю: за январь-сентябрь приобрела на $3,4 млрд (+7,8% к такому же периоду прошлого года».

«При этом доля России в общем экспорте составила 72% и снизилась к уровню прошлого года на 3,2%», — констатировал Богданов.

Экспорт белорусского продовольствия в дальнее зарубежье — наоборот, продемонстрировал рост — на 3,2% до 16,3% в общем объёме белорусских продовольственных поставок за рубеж «Мы уже наторговали на $772 млн, рост поставок составил 40% к уровню прошлого года», — сообщил замминистра.

Евросоюз за девять месяцев 2021 года закупил белорусского продовольствия на $320 млн (+44,6%), а Китай — на $250 млн (+35,5%). По итогам года, сообщил Богданов, спорт белорусского продовольствия может превысить $6 млрд ($5,8 млрд в 2020 году).