Варшава, , 00:42 — REGNUM Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии с тысячами мёрзнущих беженцев, общемировым скандалом, новыми санкциями против Минска является всего лишь прелюдией. Варшава, Рига и Вильнюс готовятся к более радикальному противостоянию на восточных рубежах Европы, причём к конфликту привлечь планируется силы НАТО. Об этом пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

Ещё не успели интернет и телевидение распространить тревожные фотоснимки с польско-белорусской границы, как правительство Польши заговорило о «гибридной атаке». Военная терминология была с готовностью подхвачена Ригой и Вильнюсом — там, вероятно, опасаются, что не сумевшие попасть в Польшу мигранты изберут северное направление, считают эксперты института.

Подобная лексика была использована командованием Североатлантического альянса, которое выступило с осуждением «гибридных» действий белорусских властей. НАТО обвинило Минск в направлении «стихийных потоков мигрантов». О «гибридной угрозе» говорили и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Дубина гибридной войны» нужна для того, чтобы иметь повод созвать Совет НАТО для консультаций согласно 4 статье Североатлантического договора, так как Польша заверяет о существовании угрозы для ее безопасности. Единственная цель консультаций, возможность применения ст. 5, разрешающей всему Альянсу выступить на защиту одной из стран-членов, отметили в Институте РУССТРАТ.

Варшава применяет излюбленный метод — когда Польша не может договориться с Евросоюзом, она раздувает конфликт с восточными соседями, чтобы напомнить о своей роли по защите Европы. Латвия так же решила не отставать и начала в пограничной с Белоруссией области военные маневры, о которых ранее не предупреждала — внесла своеобразный «вклад» в защиту Европы.

Произвольная трактовка Польшей политической конъюнктуры призвана показать, что теперь правила в ЕС определяют не только Брюссель, Берлин или Париж, но и Варшава как полноценный член НАТО. А такой «важной стране» Брюссель якобы не посмеет урезать евросубсидии, несмотря на своевольное поведение, пишет РУССТРАТ.