Афины , 19 ноября 2021, 00:38 — REGNUM Крушение во время взлета с авиабазы Андравида на северо-западе греческого полуострова Пелопоннес потерпел истребитель F-16 военно-воздушных сил Греции, 18 ноября передал телеканал ERT1.
Пилоту боевой машины удалось катапультироваться. Его состояние в норме. Истребитель выполнял учебный полет. Причины инцидента неизвестны. Командование ВВС приказало провести расследование случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Средиземное море упал британский палубный истребитель F-35, входивший в состав авиакрыла авианосца Queen Elizabeth («Королева Елизавета»). Пилот успел катапультироваться.
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