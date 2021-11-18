Афины , 19 ноября, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Крушение во время взлета с авиабазы Андравида на северо-западе греческого полуострова Пелопоннес потерпел истребитель F-16 военно-воздушных сил Греции, 18 ноября передал телеканал ERT1.

Airwolfhound F-16

Пилоту боевой машины удалось катапультироваться. Его состояние в норме. Истребитель выполнял учебный полет. Причины инцидента неизвестны. Командование ВВС приказало провести расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Средиземное море упал британский палубный истребитель F-35, входивший в состав авиакрыла авианосца Queen Elizabeth («Королева Елизавета»). Пилот успел катапультироваться.