Москва, , 00:32 — REGNUM Певица Маша Распутина стала гостьей YouTube-шоу «Алёна, блин». Запись выпуска с её участием доступна на канале Super с 18 ноября.

Маша Распутина Скриншот с YouTube

В интервью Распутина рассказала о своей дочери, обиде на телеведущего Андрея Малахова, а также порассуждала на тему современного шоу-бизнеса и его представителей. Артистка высказала своё негативное отношение к рэперу Моргенштерну, который «разрушает мозги».

«Это ужас, потому что он сатанист… Это не человек для меня. Это чудовище какое-то ужасное», — считает Распутина. Она также отметила, что её дочь Мария слушает «всё самое плохое, всё самое отвратительное, всё самое ужасное», в том числе Моргенштерна.

Ранее дочь Распутиной на одной из передач с Андреем Малаховым заявила о домогательствах со стороны своего единокровного брата. Тогда в эфире программы наследница певицы подралась со своим родственником.

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